A pocos días de que Survivor Expedición Robinson debutara en la pantalla de Telefe, su exconductor Julián Weich opinó sin filtro sobre el rol de Marley, quien está al frente de esta edición.

En primer lugar, habló de la enorme inversión que requiere poder poner al aire un reality de esta índole. “Cuando hicimos Expedición Robinson, lo hicimos dos veces, hicimos 13 capítulos. Marley tuvo que hacer 60 para poder financiar la inversión de llevar gente al exterior, la producción…”, aseguró en diálogo con Juan Etchegoyen.

Marley en Survivor Expedición Robinson.

Y diferenció esta edición de la suya. “Si hubiera hecho 13 programas no le alcanzaría para recuperar la inversión y encima ganar. Seguramente hubiese perdido todo. Eso te demuestra que en nuestra economía a nivel televisión es muy difícil invertir”, explicó en Mitre Live.

JULIÁN WEICH SE DIFERENCIÓ DE MARLEY

Julián Weich comparó su conducción, que tuvo lugar en el 2000 y 2001, de la de Marley, que actualmente lleva adelante Survivor Expedición Robinson.

“No, no lo vi. Vi un flash de algo, pero no me puse a verlo. Lo que pasa es que son otras épocas, otra manera de conducir. No es ni mejor ni peor, es otra versión”, remarcó.

Julián condujo las dos primeras ediciones de Expedición Robinson.

Y cuando le pidieron que opinara de Marley como conductor, su respuesta llamó la atención. “No te voy a contestar. Porque si contesto ‘sí’, todos van a decir ‘mmm’ y si digo ‘no’, el titular es: está en contra de Marley, le parece horrible como conduce. Lo que sí te puedo decir es que yo me involucro en la producción, nunca conduje un programa en el cual no estuviera involucrado”, sentenció.