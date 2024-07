La vida de Mirtha Legrand (97) es digna de un cuento de hadas, y si bien la diva tiene varias propuestas para tener su propia ficción biográfica, la diva fue categórica al explicar por qué se niega.

“Todo el mundo me quiere hacer la biopic, pero a mí no me gusta que saquen mi vida”, aseguró la conductora de La Noche de Mirtha.

Acto seguido enfatizó elocuente: “¡Cuando te hacen la biografía te morís!”.

En ese instante, las risas de los comensales tentaron a la propia Chiquita: “Yo no quiero que me hagan una biografía, yo cuento todo”.

LOS HITOS DE LA VIDA DE MIRTHA LEGRAND

Cuando Beto Casella ironizaba sobre los comienzos en Villa Cañás, Santa Fe, junto a Goldie, Mirtha se emocionó.

Mirtha Legrand.

Hasta que bromeó por la distinción que recibió el año pasado del gobierno francés: “Yo siempre que fui tan feminista, me dieron la condecoración de los caballeros de Orden de la legión de honor de Francia”.