Luego de que Isabel Macedo recordara en el streaming de Moria Casán el fuerte cuce con Pampita tiempo atrás por Benjamín Vicuña, la esposa de Roberto García Moritán fue contundente al respecto.

“Volviste a Argentina y de nuevo el tema Macedo y Pampita está en escena”, le comentó el cronista a la modelo, quien respondió tajante: “No sé, tendrías que ir a preguntarle a la persona que habló de eso”.

“Porque yo la verdad que no tengo nada que ver”, remarcó la empresaria y el cronista insistió y repreguntó: “De todas formas, dijo que estaba todo bien con vos, ¿esto es así? ¿comparten eventos y se saludan?”.

Pampita habló con Intrusos.

“No tengo ganas de ser parte de este tema, si ella quiere hablar de eso que hable, es su historia, su versión, me parece bárbaro”, sentenció Carolina.

QUÉ DIJO ISABEL MACEDO SOBRE SU PELEA CON PAMPITA POR BENAJMÍN VICUÑA

Isabel Macedo estuvo como invitada en Nave Nodriza (Pícnic Extraterrestre), el programa de streaming de Moria Casán, quien le consultó acerca de su histórica pelea con Pampita por Benjamín Vicuña.

“Yo soy superrespetuosa. No soy violenta, ni digo cosas feas de la gente. Yo trabajo desde los seis años. No tengo ni idea qué hizo (Vicuña) en ese momento”, dijo en una primera instancia.

Isabel Macedo en el streaming de Moria Casán.

Luego, agregó: " De verdad no es algo que ocupe un lugar en mi cabeza. Trato de que los pensamientos inútiles no ocupen lugar. Yo después me fui a mi casa y no pasó nada más”.

“Si la veo hoy -a Pampita- está todo bien, puedo compartir un evento o un mismo lugar. Nada que ver el cuento que se contó. Yo estaba sola, estaba separada”, aclaró Isabel.

