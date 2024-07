Nicolás Cabré publicó un sentido posteo para su hija Rufina en el día de su cumpleaños y no faltó el comentario de la China Suárez, emocionada por la publicación.

“Es tremendo con la velocidad que pasan las cosas, como vuelan los años cuando uno ama así, con absolutamente todo el corazón. Eso es una de las millones de cosas que me enseñas vos”, escribió el actor.

Luego, agregó: “Es tremenda la sensación esta de no poder explicar con palabras lo que me hacés sentir y vivir. Hoy es tu cumple y de verdad no se cómo expresar estas sensaciones, estos sentimientos de orgullo, felicidad, de amor…”.

El posteo de Nicolás Cabré a Rufina por su cumpleaños.

“No sé como desearte todo lo mejor del mundo, o darte los más largos abrazos y besos, sin tener esta sensación de quedarme siempre corto. Pero acá voy… sos la mejor personita que conozco”, expresó emotivo.

El productor teatral remarcó a su niña: “Sin lugar a dudas me enseñas lo que es el amor más puro e incondicional que puede existir. Te mereces todo lo que sueñes y más”.

“Y como siempre te digo disfruta, se feliz y no cambies nunca… seguí así , seguí creciendo, hacete inmensa que no tenes límites, y seguí iluminándonos como lo haces todos los días”, deseó Nicolás.

“Feliz cumple hermosa de mi corazón… te amo, te amo, te amo…”

Al final del post, Cabré confesó: “Feliz cumple hermosa de mi corazón… te amo, te amo, te amo… y como siempre, vuelve esta sensación de quedarme corto otra vez.

LA CHINA SUÁREZ, EMOCIONADA CON EL MENSAJE DE NICOLÁS CABRÉ A RUFINA POR SU CUMPLEAÑOS

La China Suárez se mostró emocionada con el posteo que le dedicó Nicolás Cabré a su hija en común, Rufina, por su cumpleaños y le dejó un comentario en la publicación.

La China Suárez comentó el posteo de Nicolás Cabré a Rufina por su cumpleaños.

“Gracias por ser el mejor papá para Rufi”, escribió la actriz en el post del actor para la niña junto a unos emojis de conmoción.

