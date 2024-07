Rodrigo De Paul, conocido como el “motorcito de la Scaloneta”, ha salido en defensa de su compatriota Enzo Fernández, quien ha sido acusado de racismo tras una polémica canción cantada en medio de los festejos por el bicampeonato de la Copa América.

La situación ha involucrado a diversas figuras y entidades, desde la Federación Francesa de Fútbol hasta la dirigencia del Chelsea y el entrenador de la Selección Argentina Sub-23, Javier Mascherano.

En una aparición en el streaming de Olga, De Paul compartió los consejos que Lionel Messi les da en el vestuario y explicó la polémica alrededor de la canción que se cantó contra Francia.

Migue Granados y la camiseta que Rodrigo de Paul llevó a Olga.

QUÉ DIJO RODRIGO DE PAUL SOBRE LA CANCIÓN RACISTA DE ENZO FERNÁNDEZ

“Nosotros no desprestigiamos a los demás. Leo (Messi) nos dijo después de la final que nadie cargue porque él entiende la situación. Ahora están con el tema de Enzo y toda esa gilada, y que no se hable de lo realmente importante que fue la Copa América”, afirmó De Paul.

Rodrigo de Paul contó qué consejos les da Lionel Messi.

De Paul opinó sobre la situación: “Pasa que uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Se puede entender por la gente que sufrió el racismo y no le guste. Después creo que hay lugares... Si alguna persona o un compañero de Enzo se sintió ofendido, como sucedió, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social”.

Rodrigo de Paul en Olga

De Paul concluyó: “Si vos tenés relación, lo llamás y se corta ahí. Dejar de seguir me parece que es al pedo, no hacer tanto show. Obviamente, en defensa de Enzo, la canción es porque estaba ahí, porque la gente la canta”.

LA PALABRA DE RODRIGO DE PAUL SOBRE LA FIFA

La FIFA ha abierto una investigación y el Chelsea ha iniciado un “procedimiento disciplinario interno”. Sobre esto, De Paul comentó: “Creo que hay un poco de malicia o de querer ponerlo a Enzo en un lugar que nada que ver. Es como hacer un poco de leña del árbol caído”.

Nati Jota y Rodrigo de Paul

Algunos de los compañeros franceses de Fernández en el Chelsea, como Axel Disasi, Malo Gusto y Wesley Fofana, dejaron de seguirlo en redes sociales como una forma de repudio.

Rodrigo de Paul habló de las acusaciones contra Enzo Fernández

Sin embargo, el senegalés Nico Jackson mostró su apoyo subiendo una foto con Fernández y un tierno video de él jugando con un niño, queriendo demostrar que no es racista.

