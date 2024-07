Ya son tres las exparticipantes de Gran Hermano 2023 que encontraron un verdadero filón para generar ingresos en las plataformas de adultos. A la debutante Catalina Gorostidi se le sumó muy pronto Agostina Spinelli y ahora lo hizo Isabel De Negri de Gran Hermano.

Todo comenzó cuando La Criti mostró todas las imágenes que pudo encontrar de Catalina y Agostina, con videos incluidos y estalló un debate entre los panelistas sobre lo que significa comerciar con la intimidad de los cuerpos.

Agostina Spinelli en una plataforma de adultos (Foto: capturs Net TV)

Pero, además, Pilar Smith contó cuáles son los requisitos que tienen las famosas para poder mantenerse vigentes en la plataforma Divasplay, contando acciones de marketing, promociones por cantidad de fotos, etc.

La foto de Cata Goeostidi e Gran Hermano (Foto: captura Net TV)

QUÉ PASÓ CON LA FOTO QUE ISABEL DE NEGRI HIZO PARA UNA PLATAFORMA PARA ADULTOS Y QUE SE FILTRÓ

En ese sentido, se vio la única fotografía de Isabel que llegó con una denuncia de La Criti. “Este chico Guille Barrios, que tanto se reía en un streaming, publicó esta foto y ahora a Isabel la estaban por sancionar en la plataforma porque es parte del contenido”, señaló la panelista.

Pero un error de la producción dejó a la vista un plano detalle de la foto de Isabel que Pilar había acordado no poner al aire y eso generó su reacción. “Esa imagen no se puede poner. Habíamos dicho que no se ponía”, dijo, enfática, la conductora al ver que la cámara la tomó haciéndole señas a su productor.

La foto de Isabel de Gran Hermano (Foto: captura Net TV)

En este sentido, y como para salir del paso, La Criti contó que el material de Isabel, que ella misma mostró pese a estar “bloqueada”, y que estará disponible oficialmente desde el miércoles.

