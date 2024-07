Faltan solamente seis días para la finalísima de Gran Hermano 2023 y los tres participantes que todavía siguen en competencia –Nicolás Grosman, Bautista Mascia, y Emma Vich- recibieron la visita de Lisandro Navarro, Isabel De Negri y Carla De Stefano.

La primera en regresar a la casa en un clásico “congelados”, que tomó por sorpresa a los participantes, fue Isabel, que llegó reclamando la valija que no le dejaron hacer el día que la expulsaron por divulgar información del exterior tras su regreso en el repechaje.

La segunda fue Carla, la Chula, que volvió haciendo de las suyas y tentando a los participantes para que abandonen el “congelados”, pero terminó yendo al SUM en busca de Isabel a pedido de Gran Hermano para dar el siguiente paso en su cometido.

A QUÉ FUERON LICHA, CHULA E ISABEL A LA CASA DE GRAN HERMANO EN LA SEMANA DE LA FINAL

El tercero y último en ingresar a la casa fue Licha, que se acercó a sus amigos para expresarle la felicidad que le significaba acompañarlos en estos últimos días de competencia. “No les pude decir tantas cosas, no me pude despedir de ustedes y decirles lo orgulloso que estoy de los tres”, dijo.

“Llegaron acá por porque se rompieron el o…. Emma pasaste 557 placas y ustedes no perdieron nunca la esencia”, les dijo a “Los bros”, antes de perderse en el pasillo rumbo al SUM. “Si rompen el ‘congelados’ no los pueden echar”, dijo, pero les aconsejó no hacerlo.

Finalmente, Del Moro envió a los participantes al SUM y allí se encontraron con los ex, que les contaron que iban a interactuar con ellos todos estos días. “En instantes van a abrir los sobres y van a quedar conformadas las parejas”, adelantó el conductor.

“Después les vamos a dar las remeras de las duplas y los compañeros que entraron van a hacer campaña con ustedes en los próximos días y mañana van a participar de un juego por un lote muy importante de premios que pone un auspiciante”, agregó.

Ya promediando la transmisión, los participantes y sus acompañantes procedieron a abrir los sobres y las duplas quedaron conformadas de la siguiente manera: Isabel con Bautista, Carla con Emmanuel y Licha con Nicolás.

