En medio de la emoción que sigue viviendo tras consagrarse campeón de Gran Hermano 2023, Bautista Mascia recibió una nueva sorpresa después de que su grupo de fanáticos le hicieran un especial (y muy costoso) regalo al joven.

Así se pudo ver en el posteo que subió la cuenta de X (antes Twitter) @TBESTHL, donde muestran a Bautista abrir una enorme caja que contenía una increíble guitarra verde con su frase favorita “Con miedo sí, por miedo no” impresa en ella.

Foto: Captura de video de X (@TBESTHL)

“¡Mirá vos! Aparte, yo acá no tengo guitarra, me viene bárbaro. ¡Están re locos! Es hermosa, me encanta ¡Los amo! ¡Muchas gracias! No dejen de hacer las cosas por miedo. Aunque les de miedo, háganlas”, se lo escuchó a decir al uruguayo, sin poder creer este presente.

Además, la fan que se hace llamar en las redes Nadia cordobesa y que dio a conocer esto en las redes, detalló: “Bueno, les cuento después de tanto misterio. Con lo que nos sobró de la unificación, más lo que juntamos nosotras, con las chicas de la uni, decidimos hacerle un regalazo a Bauti. Que mejor que regalarle una guitarra con su frase favorita “con miedo si, por miedo no”. También lleva púas y capotraste como debe ser”.

Y cerró: “Les muestro, de paso, la notita que le dejamos aclarando que era de todo el fandom porque es así. Los amo y gracias por acompañarnos en esta locura y esperamos que a él le haya encantado”.

GASTÓN TREZEGUET ABRIÓ UNA INCÓGNITA TRAS EL TRIUNFO DE BAUTISTA MASCIA EN GRAN HERMANO 2023

A pocas horas de que Bautista Mascia sea el elegido del público para alzarse con el título de campeón de Gran Hermano 2023, Gastón Trezeguet compartió una profunda reflexión en A la Barbarossa.

“¿Puedo plantear algo acá para debatir? Porque me parece que es interesante decirlo. A ver, yo sé que todas querían que gane Bautista y está todo bien, yo también lo apoyo. Pero, piensen en esto, ¿no les gustaría que alguna vez gane alguien con grises en su personalidad, con contradicciones, alguien que esté un poco, quizá, roto adentro?”, comenzó diciendo el panelista del programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

“Había un montón (de participantes) que también notan que no todo es tan lindo, ni todo es tan espléndido, ni todo es tan hegemónico en la vida. Por ejemplo, más allá de Emma Vich (se quedó con el segundo puesto), te puedo Manzana (Federico Farías), te puedo decir”, agregó.

Y cerró, firme con su postura: “Cata (Gorostidi) también es alguien que no es el estereotipo y que es políticamente incorrecta. Virginia Demo también era una gran candidata. Va más allá del físico, ¿entendés? Te quiero decir un alma y una personalidad que tenga contradicciones, que tenga grises, que no sea la cual todos queremos ser amigos. ¿Alguna vez podría ganar el lado B? Eso es lo que digo”.