A casi una semana del final de Gran Hermano 2023, Bautista Mascia y Emma Vich, el campeón y el subcampeón del reality, hablaron a fondo de sus próximas metas profesionales en Implacables.

Con el claro objetivo de desembarcar en la música y en el mundo artístico, el peluquero le dijo a Susana Roccasalvo que no volverá a Córdoba, su provincia natal, porque quiere aprovechar el momento en Buenos Aires.

“Ya estamos acá”, dijo Emma, listo para iniciar una carrera en el arte.

En esa línea, el uruguayo expresó: “Ahora estoy instalado acá. La semana que viene voy a volver a Uruguay, para ver a mi familia y a mis amigos. Pero la realidad es que tengo compromisos acá. Hoy estoy trabajando acá. Tengo programas. Necesito estar en Buenos Aires. Igual, Uruguay está cerquita”.

EN DÓNDE LES TRABAJAR A BAUTISTA MASCIA Y EMMA VICH DE GRAN HERMANO

“Se viene el verano y los productores teatrales los quieren a los chicos de Gran Hermano porque venden, cortan tickets. Emmanuel, ¿con quién te gustaría trabajar?”, le preguntó la conductora de elnueve a Vich.

“Ay, no sé”, contestó el subcampeón de GH 2023. Y Susana lo orientó: “¿Una comedia con Peter Alfonso? Vos que sos de Córdoba”.

“¡Justo! Me gusta la comedia. Pero ahora estoy enfocado en hacer mi música. Voy a ver si puedo complementar las dos cosas. Tengo que esperar a ver qué surge. De esa parte, no vi nada. Con gente de la música, sí, ya estuve en contacto”, adelantó Emma.

Acto seguido, Bautista respondió: “En lo musical, voy a empezar a armar mis cosas, como ya venía hace rato. Y lo actoral también me gusta. De chico hice teatro. Me gustaría actuar. Me gusta la tele”.

“Teatro no sé. Siento que es un gran, gran desafío. Siento que con una cámara puede ser más llevadero. Pero bienvenidas sean las propuestas”, reveló Mascia, entusiasmado con el futuro profesional que se le avecina tras su exitoso paso por Gran Hermano.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.