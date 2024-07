El 2 de julio, China Suárez lanzó su nueva canción Llora como un arrepentido, junto a L-Gante, Gino Mella y Jairo Vera ¡y se reavivó el Wanda gate!

Wanda Nara le habría hecho un escándalo al cantante de RKT por su colaboración con la China, quien tuvo un affaire con Mauro Icardi en 2021, y se picó en las redes sociales.

Marcela Tauro opinó del picante posteo de Suárez, quien escribió en una historia en Instagram “unas ganas de hablar...”, y la apuró en vivo en Intrusos.

MARCELA TAURO LE PIDIÓ A LA CHINA QUE HABLE Y QUE DEJE DE JUGAR AL MISTERIO

Marcela Tauro: -¿En qué instancia está la novela de Wanda, Icardi, L-Gante y la China? Se incorporó la China, que tiene ganas de hablar. Bueno, mi amor, hablá. Acá sos bienvenida.

Guido Záffora: -Tiene ganas de hablar, pero lo borró. La China va y viene...

Marcela: -¿Pero de quién quiere hablar? ¿De L-Gante o de Icardi?

Guido: -Para mí de Icardi y de Wanda.

Marcela: -No, para mí de L-Gante.

FUERTE OPINIÓN DE MARCELA TAURO SOBRE LA RELACIÓN DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

Luego de pedirle a la China que deje de lado las indirectas en redes y que hable con contundencia, Marcela Tauro opinó a fondo de la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi, actualmente separados, y puso el acento en las esquirlas de la infidelidad del futbolista con la actriz y cantante.

“Yo creo que hubo un antes y un después con lo que pasó con la China. Hay un juego peligroso y tóxico. Un ‘yo me banco por la familia que me hayas sido infiel, y toda la historia’, pero Wanda no pudo perdonar”, dijo la panelista de Intrusos.

Y concluyó: “Entraron los dos en un juego tóxico y están cada vez más embarrados”.

