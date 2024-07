Mirtha Legrand no deja tema sin tratar en La noche de Mirtha (eltrece) y este último sábado en su mesaza repitió la experiencia frente a unos invitados de lujo a los que les confesó que planea retirarse de la TV.

Mirtha Legrand habló de Loan.

Todo comenzó cuando Mirtha reconoció que cuando vuelve a su casa se arrepiente de algunas cosas que dijo al aire. “La televisión ha cambiado. La gente está mucho más abierta y más más amplia y con más ganas de decir lo que piensan, lo que sienten”, dijo.

“Yo digo lo que siento. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a meter presa, me van a prohibir? Nooo”, agregó la conductora. “Es súper importante que digas lo que pensás”, le acotó Luis Novaresio, antes de darle un importante punto de vista.

POR QUÉ MIRTHA PLANEA RETIRARSE DE LA TV

“Los otros días escuchaba, no me acuerdo si Ernesto Tenenbaum o quien que dijo que ‘Mirtha se ha transformado en la voz más libre’”, señaló el periodista de LN+. “Yo me siento mucho más cómoda haciendo televisión ahora”, le correspondió la conductora.

“Me siento con mayor libertad y tengo ganas además de hablar y decir cosas, porque pienso retirarme muy pronto”, confesó, antes de recibir la negativa a creerle de Novaresio. “Pero además este tengo el cariño de la gente de una manera impresionante”, señaló.

“Me lo demuestram cuando voy a los teatros. Como voy generalmente y comento la obra que he visto y siempre el elogio el espectáculo que acabo de ver, todos quieren que vaya. Va mucho más público, se incrementa la asistencia”, agregó Mirtha Legrand.

