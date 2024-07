El 28 de junio, luego de nueve años de trabajo en Lanata sin filtro, Marina Calabró se despidió del programa radial y se fue de vacaciones a Miami con su hija Mía.

Lejos de los conflictos mediáticos con Yanina Latorre y con Rolando Barbano, tras su reciente separación, la periodista se reportó desde la playa con una sensual foto, en la que auto honró su figura, a la hora más ingrata del sol, según las propias palabras de Marina.

“13:00. Pleno mediodía y la bancamos sin Photoshop”, escribió Calabró sobre la postal que subió a una historia de Instagram, en la que lució su cuerpo con una bikini blanca súper canchera.

ROLANDO BARBANO, DE FIESTA A POCOS DÍAS DE SEPARARSE DE MARINA CALABRÓ

A menos de un mes de confirmar la separación de Mariana Calabró, Rolando Barbano asistió a una fiesta y fue capturado con otra mujer, a los abrazos y bailando muy cerquita.

“Las bocas se terminan juntando y se van juntos”, aseguró Pepe Ochoa en LAM, tras pasar al aire el material exclusivo del periodista con una misteriosa mujer.

Picante con Calabró, Ángel de Brito acotó: “Está bien, está soltero. No está haciendo nada indebido, ya terminó la relación… Quizás se podía guardar un poquito. La otra está llorando y él en el boliche”.

EL LETAL DESCARGO DE YANINA LATORRE EN RADIO MITRE TRAS LA RENUNCIA DE MARINA CALABRÓ

Yanina Latorre se tomó unos minutos en su programa radial para hacer un contundente descargo sobre Marina Calabró, tras su salida de Mitre, y fue letal

“Me saqué un peso de encima, quiero que lo sepan. Además de que yo estoy ofendida con Marina”, dijo la conductora y “angelita”.

“La remé todo lo que pude. Seis meses hace que estoy sentada escuchando hablar de tres gatos, de los tocs que tiene, de que la mucama le hace la valija y de que no se baña. Nunca propuso nada”, aseguró Yanina.

“Si le hablás de sexo, te pone cara de pelotuda. ¡Tiene 50 años, chicos! Se puede hablar en doble sentido. Yo tengo dos hijos grandes. Yo hablo barbaridades. El 99% de las cosas que digo no las hago. Es humor, es entretenimiento. Es cabeza. Y cuando no tenés cabeza abierta y no sos...”, continuó Latorre, a fondo contra Marina.

“Marina se sentaba, me miraba con cara de... Y esperaba a que yo proponga. ¡Media hora, loco! Te estoy dando media hora de programa. Te levanto las vistas de YouTube. Tenés media hora de rating que te hizo yo y yo no tenía ni un beneficio... Era todo inorgánico”, finalizó Yanina, aliviada con la salida de Marina de la radio.

