El mismo día que Marina Calabró se despidió de Lanata sin filtro, tras nueve años de trabajo en radio Mitre, Yanina Latorre aseguró que su amistad llegó a su final y puso énfasis en la mala experiencia laboral con su colega.

“Yanina contó que se había terminado su relación de amistad con Marina Calabró. Dijo que eran compañeras de radio y que no hacen más el pase porque te decepcionó y te mintió”, le dijo Ángel de Brito a Yanina, quien efectivamente cumplió y no hizo el pase radial con Calabró en su último día de trabajo en Mitre.

“No era cómodo el pase. Lo pensé bien y digo, me saqué un peso de encima. Nunca fluyó”, le respondió la panelista, con contundencia.

Y continuó, letal con Calabró: “Cuando ella arrancó en la radio me dijo que una de las cosas que más le interesaban de este trabajo nuevo era hacer el pase conmigo, porque por ahí quería mostrarse desde otro lugar, viste que ella es media acartonadita, siempre muy seria”.

“Entonces, yo entendí que quería hacer algo parecido a lo que hacíamos con Viviana Canosa, que era muy divertido. Pero no fluyó. Ella no arrancó y yo quedaba siempre pagando. La remaba y yo me iba incómoda”, afirmó Yanina.

“Siento que hace siete meses que le hago un reportaje a una chica que todos los días me dice que no le gusta bañarse”, continuó.

“Ella nunca me propuso nada, nunca me repreguntó... Y a mí me aburrió. Siempre me decía lo mismo, que no le gusta bañarse, que come pizza, que no le gusta salir, que no le gusta tomar, que no le gusta ir a un museo...”, expresó Yanina, el mismo día que Marina se despidió de Lanata sin filtro.

“Me saqué un peso de encima, quiero que lo sepan. Además de que yo estoy ofendida con Marina”, dijo la conductora.

“La remé todo lo que pude. Seis meses hace que estoy sentada escuchando hablar de tres gatos, de los tocs que tiene, de que la mucama le hace la valija y de que no se baña. Nunca propuso nada”, aseguró Yanina.

“Si le hablás de sexo, te pone cara de pelotuda. ¡Tiene 50 años, chicos! Se puede hablar en doble sentido. Yo tengo dos hijos grandes. Yo hablo barbaridades. El 99% de las cosas que digo no las hago. Es humor, es entretenimiento. Es cabeza. Y cuando no tenés cabeza abierta y no sos...”, continuó Latorre, a fondo contra Marina.

“Porque a veces la gente confunde corrección con inteligencia, y el humor es ser inteligente. Yo me río de mí. Yo me digo puta a mí, me digo menopáusica a mí, me digo concha seca a mí. Me río de mi marido”, agregó.

“A Viviana Canosa le decía puta todos los días. Y ella me decía que chupaba escrotos. ¡Es mentira! ¡Loco! Le pusimos nombre al consolador. Me dijo que se lo agarró la hija. Y yo le digo, lo lavaste”, diferenció Yanina.

Y prosiguió, sin filtros: “Pero era un show que hacíamos. Y la gente era ‘no puedo más, no puedo más’. Yo agarraba el Twitter y era un delirio mi Twitter”.

“En cambio, con Marina nunca terminé con mensajes en Twitter. ¿Sabés lo qué me ponían? ‘La está remando demasiado’”, destacó.

“Marina se sentaba, me miraba con cara de... Y esperaba a que yo proponga. ¡Media hora, loco! Te estoy dando media hora de programa. Te levanto las vistas de YouTube. Tenés media hora de rating que te hizo yo y yo no tenía ni un beneficio... Era todo inorgánico”, finalizó Yanina, aliviada con la salida de Marina de la radio.

