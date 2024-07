Luego de la emoción que despertó en sus compañeros de Cortá por Lozano (el programa que conduce Vero Lozano por Telefe y donde ella trabaja como panelista) al anunciar que está embarazada tras superar un cáncer, Juariu contó cómo reaccionó al enterarse de esta feliz noticia.

“Estoy muy contenta, obvio”, comenzó diciendo Victoria Brair en una nota que le dio a LAM, en medio de este momento que vive junto a su esposo, Gustavo, mientras transita su tercer mes de embarazo.

Foto: Captura (Telefe)

“¿Y cómo fue ese momento de ver al test?”, indagó el cronista, Alejandro Castelo. A lo que Juariu se sinceró ante la cámara y con una sonrisa plasmada en el rostro: “Fue un momento como raro porque no esperábamos que venga tan rápido”.

“Fue como ‘bueno, vamos a ver qué pasa’. Y pasó rápido, así que fue como un shock, pero lindo. Los dos nos reímos mucho, esa fue la reacción, risa de alegría. Es como que no lo podíamos creer”, cerró Juariu, a flor de piel.

Juariu: “(Cuando nos enteramos del embarazo) fue un momento como raro porque no esperábamos que venga tan rápido. Fue como ‘bueno, vamos a ver qué pasa’. Y pasó rápido, así que fue como un shock, pero lindo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASÍ ANUNCIÓ JUARIU QUE ESTÁ EMBARAZADA

Esta vez fue Juariu la protagonista del embarazo enigmático que la propia Victoria Braier (37) dio en Cortá por Lozano, y la sorpresa de Verónica Lozano fue absoluta.

Las lágrimas de alegría inundaron las mejillas de los panelistas, al tiempo que Juariu blanqueó las razones de sus frecuentes problemas de salud: “Yo me hacía estudios porque me bajaba la presión. Tenía mal el hierro, entonces me bajaba la presión”.

Juariu está embarazada tras superar el cáncer de mama.

“Como todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses que te dicen que está todo bien, no podía decirlo y me daba miedo también decirlo”, justificó su hermetismo tras abrazarse con todos sus compañeros.

Y tras asegurar que está de 14 semanas, tres meses y medio, la periodista contó que está casada con Gustavo, un médico: “Fue medio inesperado”.