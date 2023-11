En Cortá por Lozano sorprendió Juariu a sus compañeros de ciclo cuando contó que, a diferencia de muchos de ellos que aseguraban bañarse todos los días e incluso dos veces, ella solo lo hacía día por medio. Y explicó que su negativa a la ducha diaria era “por convicción”.

“A los que se bañan todos los días les digo que piensen en el medio ambiente y no hace bien al pelo. Está sobrevalorado”.

“Me baño los lunes, miércoles y viernes. Lo hago de noche para irme a dormir limpia”, se sinceró, asombrando a Vero Lozano. “Sábado y domingo, depende. Si puedo zafar el viernes y sé que tengo fútbol, me baño el sábado”, dijo, a pura honestidad.

La panelista reconoció que su pareja es todo lo contrario a ella y que le ha valido discusiones. “Mi marido se lava dos veces por día. No le gusta no bañarse, es como obsesivo. Alguna vez me ha dicho ‘¿no vas a bañarte hoy?’ y yo le digo ‘hoy es martes, ¿cómo me voy a bañar hoy?’”, contó, entre risas.

En tren de confesiones, con cero pudor, la influencer reconoció que se cambiaba la bombacha todos los días “porque no soy tan sucia”, que prefería lavarse las partes del cuerpo con más roce antes que ducharse e incluso pidió hacer una apuesta asegurando que no tenía mal olor en el cuerpo, ni siquiera después de transpirar en un partido de fútbol.

“No suelo tener olor a chivo, pero si estoy muy nerviosa me ‘polaqueo’”, admitió, divertida sobre el popularmente llamado “baño polaco” que consiste en higienizar la zona íntima, como las axilas o los pies.

