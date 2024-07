Esta vez fue Juariu la protagonista del embarazo enigmático que la propia Victoria Braier (37) dio en Cortá por Lozano, y la sorpresa de Verónica Lozano fue absoluta.

Las lágrimas de alegría inundaron las mejillas de los panelistas, al tiempo que Juariu blanqueó las razones de sus frecuentes problemas de salud: “Yo me hacía estudios porque me bajaba la presión. Tenía mal el hierro, entonces me bajaba la presión”.

“Como todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses que te dicen que está todo bien, no podía decirlo y me daba miedo también decirlo”, justificó su hermetismo tras abrazarse con todos sus compañeros.

Juariu está embarazada tras superar el cáncer de mama.

Y tras asegurar que está de 14 semanas, tres meses y medio, la periodista contó que está casada con Gustavo, un médico: “Fue medio inesperado”.

LA SUPERACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA SER MADRE

A flor de piel, Juariu se explayó sobre su terapia oncológica: “Yo estaba haciendo un tratamiento, lo dejé para ver cómo estaba todo, si era posible, si no era posible, si se iba a poder chequear si estaba todo correcto en el cuerpo también, si estaban bien las mamas, si estaba bien todo lo que tenía que hacer”.

“Yo tengo congelado óvulos”, agregó.

“En ese vamos a intentar, la primera vez que dijimos, ¿bueno, vamos a intentar’ quedé embarazada. Entonces, fue como una sorpresa, hasta un shock”.

Emocionada graficó: “No podíamos creer que haya sido también así tan rápido. Es una bendición porque se hizo esperar también, con todos los procesos que vivimos”.

“Pensaba que era algo como que iba a costar más o que no era tan fácil. Teníamos que estar evaluando si ovulaba, si no ovulaba, para no estar tanto tiempo en la búsqueda porque también dejé la medicación, que después tengo que retomar”.

Al final, Juariu manifestó los temores que tenían con su marido: “El miércoles pasado nos dijeron que estaba todo bien. Entonces también un... ¡Qué bueno! Y empezamos a relajarse y empezar a disfrutarlo. Pero hasta ese momento estábamos en shock. Recién ahora estamos bien”.