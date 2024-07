Fiel a su sinceridad, Benjamín Vicuña reveló las diferencias que hace a la hora de criar a sus hijos (tiene a Bautista, Benicio y Beltrán con Carolina “Pampita” Ardohain, y a Magnolia y Amancio, frutos de su relación con Eugenia “la China” Suárez).

“A mí me pasa que mis hijos van a la casa de un amiguito y yo ‘sí, dale, que te vaya bien’. Y mi hija quiere ir a la casa de un amiguito o amiguita… y en el fondo somos más vulnerables. Nos preocupamos muchísimo más con la nena que con el varón”, admitió el actor (quien el 8 de septiembre de 2012 tuvo la trágica pérdida de Blanca, la hija mayor que tuvo con Pampita) en el ciclo streaming Criemos Libres (YouTube).

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

“Me parece que es medio ridículo porque debería ser igual. Un niño está igual de vulnerable para un abuso que una nena. Pero en algún lugar para mí, no sé por qué, sigo pensando eso. Me pasó la semana pasada. Con mi Magnolia me vuelvo loco, pregunto, llamo. Digo que mejor vengan a casa”, agregó, sincero.

Y cerró, a corazón abierto: “Si bien nosotros tuvimos referencias con nuestros propios papás, es un camino donde uno va tomando referencias, amigos, datos… Nuestros padres fueron una generación muy dura, todos queremos ser más y mejores, más presentes, más activos”.

EL SINCERICIDIO DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS REVELAR QUE COMENZÓ UNA NUEVA HISTORIA DE AMOR

A poco de confirmar que comenzó una nueva historia de amor, Benjamín Vicuña trató de mantener el perfil bajo al ser indagado por su situación sentimental, pero terminó dando algunos detalles de esta flamante relación.

Indagado por cómo nació este vínculo con Analía Espasandín (tal como aseguran que se llama en el ciclo de América), Vicuña se mostró algo incómodo, en una nota que dio a LAM: “Esta todo muy bien, estoy muy contento. No sé por qué tengo que hacer esto. Nos conocemos por amigos en común, de la vida, pero no hablo de estas cosas”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (América)

“Básicamente, lo que te puedo decir es que estoy contento. Es una pena tener que comunicarlo o tener que hablar de esto, porque la verdad que es algo muy reciente. Espero que funcione porque la verdad es que es una mujer espectacular”, agregó, dejando en claro que está entusiasmado con la mujer que conquistó su corazón.

En ese momento, ante la pregunta del cronista, Santiago Sposato, sobre si la joven reaccionó bien cuando esto se hizo público, el actor respondió: “A la gente que no tiene nada que ver con esto, le cuesta muchísimo porque es algo que genera mucha impresión”, remarcó. Y cerró con un pedido especial: “Pero tiene la buena onda y, como te digo, es algo que está recién empezando, así que ojalá que no me pinchen el globo y que me banquen”.