A pocas semanas de haber confirmado que se separó de Gabriel Mikelovich a través de un comunicado que compartió en las redes, Ángela Leiva abrió su corazón y habló a fondo del fin de esta historia de amor.

“Me separé de Gaby hace un mes. Esto no es un día para el otro, chicos. No piensen que un día me levanté y dije ‘me quiero separar’. Hice un pequeño comunicado porque tengo mucha gente que me sigue y mis fans, y había muchas páginas que tenían nuestros nombres. Y dije ‘lo voy a comunicar’ porque llegó un momento que no se subían más fotos”, comenzó diciendo la cantante en su visita a Socios del Espectáculo.

Foto: Captura (eltrece)

“Y también hay una cosa muy personal de decir ‘¿estoy segura de la decisión que estoy tomando? Sí. Bueno, voy a hacer el comunicado’. Porque ha pasado muchas veces que, por ahí, no estás tan seguro y dudás”, agregó.

“Ya no trabajamos juntos porque no da. Es incómodo. Fue un amor lindo y lo intentamos mucho. Hubo que remarla un poco, pero él es una gran persona, es muy buena gente y tiene una familia hermosa”, siguió.

Y sobre los motivos que habrían desencadenado la ruptura, cerró, a corazón abierto: “Siempre me sentí muy cómoda, pero a veces no es tan fácil acompañar a alguien que tiene un laburo como el mío. Más allá de que él es músico, no está en el escenario como lo estoy yo. Yo no sé si es la fama, no lo veo por ahí. Hay un poco del rol que uno ocupa arriba del escenario, que no es solo arriba del escenario. Es 24 horas, a veces. Y se lo tiene que bancar la persona que tenés al lado, no es tan fácil”.

ASÍ CONFIRMÓ ÁNGELA LEIVA SU SEPARACIÓN DE GABRIEL MIKELOVICH

A comienzos de junio pasado, Ángela Leiva confirmó su separación de Gabriel Mikelovich a través de su cuenta oficial de Instagram: “No me siento cómoda escribiendo esta historia”.

“Quiero contarles que mi relación con Gabi ya terminó. Llegamos al final de un amor que fue enorme, hermoso y especial. Gracias a todos porque siempre nos acompañaron. Los amo”, escribió la cantante.

Ángela Leiva confirmó que se separó de su novio (Foto: captura Instagram/angelaleivaok)

Si bien la artista y el percusionista estaban desde tiempo juntos, a fines del 2023 lo presentó oficialmente en su visita a La Peña de Morfi, donde él expresó: “Somos novios y está bueno trabajar juntos”.