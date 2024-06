De vuelta en LAM, la panelista Yanina Latorre contó cómo la paso durante sus vacaciones en Europa. Aterrada, reveló que vivió una experiencia paranormal en Edimburgo.

“El día que llegué no tuve mejor idea, ocho de la noche, de hacer el tour de los fantasmas. Una mina divina te cuenta toda la historia, te lleva a los cementerios... Te van contando qué fantasma estuvo y en cada rincón de la ciudad te dicen: ‘Acá se murió una nena, si te bajás tres escalones la escuchás llorar’. Yo ahí me empecé a sentir paranoica”, admitió.

Tras esa experiencia, volvió a su hotel y esa misma noche un fantasma se le habría metido en la cama. “De repente, siento un ruidito en la ventana. Voy, miro, no veo nada y la abro. Yo creo que cuando abrí, entró, cierro la ventana y veo el castillo de Harry Potter”, detalló.

¿CÓMO FUE QUE A YANINA LATORRE SE LE METIÓ UN FANTASMA EN LA CAMA?

“Me acuesto, me tapo y de repente siento que la sábana hace así (se levanta). Entonces digo: ‘Estoy dormida, estoy bien, estoy cansada’. Ese día había llegado. Y de repente empecé a sentir que me agarraban los tobillos. Miro y se me levanta la sábana. Dije: ‘Bueno, ya está, si me quiere violar... Sabés qué, me dormí con el fantasma’. Estoy convencida de que estaba”, aseguró.

“Pasé noches tremendas en Edimburgo. Te lo juro. Es más, me llevé una botella de vino al cuarto”, cerró, todavía aterrada.