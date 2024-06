Beto Casella suele ser un referente para los Socios del espectáculo, que le consultan sobre todos temas con jugosos resultados, y en esta ocasión lo hicieron sobre los Premios Martín Fierro, ocasión que aprovechó el conductor para lanzarle una chicana a Yanina Latorre.

Beto habló sobre las críticas a la nominación de Tamara Pettinatto, su panelista en Bendita, por el escaso rigor periodístico y también anunció que no cree que vaya a la entrega de los premios porque no tiene garantías de que en América TV no le jueguen una mala pasada.

Casella habló sobre Yanina Latorre y fue fulminante.

Asimismo, Beto tuvo también palabras para aquellos que se preocupan sobremanera por no haber ganado un premio, y le hizo una referencia sin nombrarla abiertamente, a Yanina a raíz de su actitud tras haber perdido la estatuilla el año pasado frente a Mariel Di Lenarda.

Leé más:

QUÉ DIJO BETO CASELLA SOBRE LA FRUSTRACIÓN DE YANINA LATORRE POR NO GANAR UN MARTÍN FIERRO

“Es una fiesta linda, anual, de la industria, que van todos y a la gente le gusta verlo por tele, y ver a los famosos comiendo; y yo voy y la paso bien. No tengo nada contra eso y jamás (diría) ‘¡Ay! ¿Cómo no me lo dieron? ¿Por qué me lo dieron?’”, aseguró.

Tras asegurar que “es un folklore”, Bero explicó que en APTRA “no pueden nominar a todos”. “Es un show y, más o menos, tratan de acomodar a todos. Yo lo entiendo eso, pero subir ahí a decir ‘Yo me lo merecía’ o el lunes pute… en la radio es una vergüenza, un bochorno”, recalcó.

“Gente grande de 50 años, llorando el lunes en su programa de radio que no se lo dieron. Me da cringe total. Déjense joder, loco. No podés depositar toda tu expectativa de vida en una estatuilla. ¡Dale, loco! Sos una persona grande. Un pibito que recién arranca por ahí, pero no des vergüenza. Sos una persona grande y no podés decir de vos mismo ‘Yo me lo merecía’. ¡Dejate de joder!”, cerró Beto.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.