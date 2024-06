Desde Miami, ciudad en la que vive con su familia, Lionel Messi se mostró ansioso por la Copa América. En este contexto, el futbolista de la Selección Argentina reveló qué lugar de su país sueña con conocer.

“Tengo pendiente conocer la Argentina, que nunca tuve la oportunidad”, reveló el astro futbolístico en diálogo con Dispuestos a todo, el programa que conduce su sobrino.

Lionel y Antonela quieren recorrer la Argentina con sus hijos.

“Lo hablamos con Antonela: queremos visitar nuestro país en familia, me hablan de un montón de lugares que no conozco y me gustaría recorrer el país”, sumó, ilusionado.

¿A QUÉ DESTINO DE LA ARGENTINA LIONEL MESSI VIAJARÍA PRIMERO?

En este contexto, Lionel Messi reveló a qué destino de la Argentina le gustaría viajar primero.

“Yo no conozco las Cataratas, me gustaría ir. Hace unos años, Antonela fue con los nenes y me gustaría volver con ellos. Es algo que tengo pendiente”, cerró, sincero.