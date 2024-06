En pleno éxito de Legalmente rubia en la calle Corrientes, Laurita Fernández visitó La noche perfecta donde habló de todos los temas con Sebastián Wainraich, Peto Menahem y Leticia Siciliani.

En el “sillón más incómodo de la televisión”, Laurita tuvo que responder la pregunta a quemarropa de Wainraich: “¿Sos muy cabulera?”. “¿Cabulera a qué nivel? ¿Tipo enfermizo?”, agregó el conductor.

Sebastián Wainraich y Laurita Fernández en La noche perfecta (Foto: captura eltrece)

“Cabulera a nivel... Tengo muchos cambios rápidos en la obra”, comenzó diciendo la actriz. “Y son de 10, 15 segundos, y salgo. Y encima muchos son mientras hablo, entonces no puedo decir nada”, explicó Laurita.

CUÁL ES LA CÁBALA DE LAURITA FERNÁNDEZ QUE PUSO AL BORDEL DE DIVÁN A SEBASTIÁN WAINRAICH

“Y yo siempre tengo un... Nada, tengo que ponerme primero el zapato derecho y después el izquierdo”, agregó Laurita, mientras el conductor hacía como que nada pasaba.

“Pero tengo tres personas cambiándome en ese momento. Y a veces la chica encima está de frente, pone primero el izquierdo, después el derecho”, dijo Laurita, impresionando a Wainraich.

Sebastián Wainraich y Laurita Fernández en La noche perfecta (Foto: captura eltrece)

“O cierra el cierre, primero al revés. Y no me importa llegar tarde a escena, chicos. Necesito bajar los cierres y subirlos en orden”, explicó Laurita. “Ah, es re normal. Me parece lógico, claro”, dijo el conductor, para luego agregar: “¿Hacés terapia, Laurita?”.

