Algunos días atrás, se viralizó un polémico momento que protagonizaron Lali Epósito y la participante Ayelén Alfonso en la versión española de The X Factor donde la autora de Disciplina actúa como jurado; y ahora en este conflicto se metió José Luis Chilavert.

Ocurre que este fin de semana Ayelén, que es de nacionalidad paraguaya se convirtió en la gran ganadora del reality pese a las duras críticas de Lali por su actitud, y el exarquero de Vélez Sarsfield la felicitó en Twitter.

José Luis Chilavert se burló de Lali Espósito tras el triunfo de Aye Alfonso en Factor X España (Foto: EFE-Instagram/lali)

“¡Orgullosos de vos! Sos el ejemplo vivo de que cuando tenemos pasión y determinación no hay límites para lo que podemos lograr. ¡Muchas felicidades nuevamente gloriosa mujer paraguaya!”, escribió, antes de lanzar una catarata de improperios hacia Lali.

“Lali Depósito tú no has ganado nada, las kukas serán siempre fracasadas y mediocres”, escribió, en referencia al apodo que le inventó el presidente Javier Milei durante su breve pero intenso entredicho en redes. “Felicidades Ayelén, diosa y guerrera guaraní. Orgullo de Py”, agregó José Luis.

QUÉ PASÓ ENTRE LALI ESPÓSITO Y AYELÉN ALFONSO EN THE X FACTOR ESPAÑA

Hace poco más de una semana, Lali Espósito se cruzó muy fuerte con la participante paraguaya que tildó de “destructivo” al jurado por sus opiniones. Indignada por los dichos de la joven, la jurado de The X Factor le puso los puntos.

“Yo siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada, entonces la voy a resumir”, arrancó Lali, visiblemente molesta con la participante.

“Todos pasamos por adversidades, cada no uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo que le pone, estamos acá siendo cuatro personas muy respetuosas para decir lo que pensamos”, siguió, con firmeza.

“Nada de lo que decimos es destructivo, me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas. Somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás y somos muy respetuosos con cada persona que se para ahí”, sentenció Lali, aconsejándole que si no le gusta que opinen sobre su trabajo no se presente a concursos de talentos.

