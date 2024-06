Lali Espósito, jurado de The X Factor, se cruzó muy fuerte con una participante paraguaya que tildó de “destructivo” al jurado por sus opiniones. Indignada por los dichos de la joven, la cantante argentina le puso los puntos.

“Yo siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada, entonces la voy a resumir”, arrancó Lali, visiblemente molesta con la participante.

“Todos pasamos por adversidades, cada no uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo que le pone, estamos acá siendo cuatro personas muy respetuosas para decir lo que pensamos”, siguió, con firmeza.

LALI ESPÓSITO TILDÓ DE IRRESPETUOSA A LA PARTICIPANTE

La jurado explicó por qué la participante le parece una irrespetuosa.

“Nada de lo que decimos es destructivo, me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas. Somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás y somos muy respetuosos con cada persona que se para ahí”, sentenció Lali, aconsejándole que si no le gusta que opinen sobre su trabajo no se presente a concursos de talentos.