Luego de las especulaciones que nacieron en la fiesta que organizó Rodrigo de Paul para celebrar su cumpleaños junto a sus amigos futbolistas y seres queridos (a la que se supo que asistieron muchas mujeres, entre ellas modelos), Camila Homs opinó de este tema.

“Cami, estuvo Rodrigo estos días acá en Buenos Aires. ¿Se hizo cargo de los chicos (Francesca y Bautista)? ¿Los fue a ver?”, fue la consulta que le hizo la cronista de Implacables. A lo que la modelo se sinceró: “Sí, sí, estuvo, se hizo cargo y estuvo con los nenes. Ellos felices, así que mientras ellos estén contentos, todos estamos contentos”.

Foto: Captura (elnueve)

Luego, Camila no le esquivó a la pregunta sobre el día que su ex cumplió años: “No lo saludé. Pasó hace bastante, creo, ¿no?”, confesó Homs, dejando en claro que no le hizo llegar ningún mensajito a Rodrigo.

“Pero festejó el cumpleaños, festejó el cumpleaños el otro día y eran 90 mujeres y 30 hombres”, intervino la periodista. Y la entrevistada cerró, pícara: “Ay, no sabía. Bueno, me alegro, lo habrá pasado genial”.

Cami Homs: “Ay, no sabía (del cumpleaños que organizó Rodrigo de Paul con varias modelos). Bueno, me alegro, lo habrá pasado genial”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CAMILA HOMS HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE LA CANCIÓN DE TINI STOESSEL SOBRE SU RELACIÓN CON RODRIGO DE PAUL

Camila Homs fue picantísima en una nota con Socios del Espectáculo al hablar del último disco de Tini Stoessel en el que cuenta su versión de los hechos.

“¿Cómo viviste en lo personal el momento mediático cuando Tini sacó su disco?”, le preguntó el cronista y ella contestó: “No me movió nada, no me afectó para nada, es una canción...”.

Camila Homs habló con Socios del Espectáculo.

“Que diga lo que quiera, yo sé lo que viví, las cosas que pasé, lo que es verdad y lo que es mentira, imaginate si me voy a guiar por la letra de una canción, jamás lo haría”, expresó contundente.

“No voy a ponerme a bardear a nadie por una canción”, remarcó y fue entonces cuando lanzó: “Solo leí las cosas que ponían y la mataban... se enterró sola, pero no tengo nada en contra de ella, ya recontra pasó”.