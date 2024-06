Camila Homs fue picantísima en una nota con Socios del Espectáculo al hablar del último disco de Tini Stoessel en el que cuenta su versión de los hechos.

“¿Cómo viviste en lo personal el momento mediático cuando Tini sacó su disco?”, le preguntó el cronista y ella contestó: “No me movió nada, no me afectó para nada, es una canción...”.

“Que diga lo que quiera, yo sé lo que viví, las cosas que pasé, lo que es verdad y lo que es mentira, imaginate si me voy a guiar por la letra de una canción, jamás lo haría”, expresó contundente.

Camila Homs habló con Socios del Espectáculo.

“No voy a ponerme a bardear a nadie por una canción”, remarcó y fue entonces cuando lanzó: “Solo leí las cosas que ponían y la mataban... se enterró sola, pero no tengo nada en contra de ella, ya recontra pasó”.

CAMILA HOMS CONFIRMÓ QUE RODRIGO DE PAUL LA HABRÍA MALTATRADO TRAS LAS DECLARACIONES DE SU PADRE

Camila Homs confirmó en una nota con el programa de eltrece que Rodrigo de Paul la habría maltratado tras las últimas declaraciones que su padre, Horacio, hizo en su contra.

¿No existió ese llamado famoso en el cual te habían atacado y maltratado?”, le consultó el movilero y la modelo respondió: “Llamado no”.

“Pero algo pasó...”, insistió y ella contestó: “Sí, pero no llamado. Me mandó un mensaje de texto, yo no había hecho nada pero si hay que atacar siempre soy la primera”.

