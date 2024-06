Cuando Edgardo Borda dejó el sistema de radio de asistencia pública del Estado para pasar a formar parte del staff de Canal 7 desde febrero de 1952, creía que su trabajo iba a cambiar al mundo y así lo hizo hasta mayo de 2023 cuando se jubiló en Artear. Falleció este domingo a los 95 años.

En 1951, cuando se inauguró la TV en argentina con LR3 Radio Belgrano TV, después Canal 7, Borda era electricista, telefonista y operador de los equipos de radio de las ambulancias pero, siguiendo el consejo de su jefe, se fue con él “a la tele”.

El carné de Edgardo Borda que lo unía a Canal 7 (Foto: Infobae)

“En esa época, pensaba que esas ´ventanitas´, porque no les decíamos pantalla, iban a cambiar el mundo, ya que la gente iba a comenzar a recibir información visual directa sobre lo que ocurría”, le contó en su momento a La Nación.

MURIÓ EDGARDO BORDA, UN PRÓCER DE LA TELEVISIÓN ARGENTINA

Proveniente de una familia de actores, Borda no tenía contacto con el medio televisivo hasta que llegó a los estudios de Ayacucho y Posadas, donde el creador de la radio Enrique Telémaco Susini le tomó una prueba, pero, poco después, le dijo que no había lugar para él.

Pero a los tres días Susini se peleó con Jaime Yankelevich, el director de la radio y el canal y pudo volver a entrar como “pasante trucho” y en febrero de 1952 quedó efectivo, tal como lo muestra el carnet que exhibía en cuanta entrevista le hacían.

Edgardo Borda (Foto: La Nacion)

En su paso por los canales 7 y 9, Edgardo conoció a todos los grandes actores de la época, fue técnico, switcher, director, productor y gerente. Hizo el primer noticiero de la TV, estuvo en la transmisión del primer partido de fútbol (San Lorenzo contra River Plate) y grabó la primera ficción premiada en el exterior.

EDGARDO BORDA, EL HOMBRE QUE PRÁCTICAMENTE ENCENDIÓ LA TV ARGENTINA

“Fuimos a la cancha con toda la instalación y dos equipos de tercera jugaron un rato para que nosotros colocáramos las cámaras. Dos arriba y otra en el campo de juego. Tomamos nota de todo, desarmamos, volvimos al canal, rearmamos el estudio y a la mañana siguiente otra vez desarmamos para llevar las tres cámaras al Gasómetro de Boedo”, recordó en una entrevista con La Nación.

Edgardo Borda (Foto: Infobae)

Asimismo, Borda contó que, mientras dirigía Almorzando con Mirtha Legrand creó “un código de trampa” con La Chiqui. “Cuando en el programa pasaba algo que a ella no le gustaba, se tocaba un aro, entonces yo paraba la grabación y decía “hubo un problema técnico, vamos de nuevo”, recordó.

Asimismo, era legendario su sentido de la puntualidad, como se podía ver día a día en La jaula de la moda en Ciudad Magazine. “Una de las cosas que yo siempre discutí y sigo en contra de todos es la puntualidad. Eso de que un canal salga ‘y 38′ y otro ‘y 32′ (…) no me parece bien, nunca me gustó. Yo aprendí con los cubanos que un programa de las 21 sale a las 21″, reveló Borda, sobre su experiencia con Goar Mestre en los inicios de Canal 13, que en sus inicio fue considerada “la escuela de televisión”.

EL RECONOCIMIENTO A EDGARDO BORDA TRAS SUS 70 AÑOS EN LA TV ARGENTIN

En 2019, en la entrega de los Martín Fierro al Cable 2019 se le dio un reconocimiento especial de parte a Edgardo Borda. “Para mí es una sorpresa. Los que me conocen saben que estoy realmente muy emocionado. Quiero agradecer a mucha gente, a la autoridad máxima de Artear”, resaltó en el escenario del hotel Panamericano.

“En los últimos años me tuve que reinventar y adquirir conocimientos que no tenía. Le dedico esto a mis hijas y mis nietos. Espero que les quede a ellos el recuerdo de que su abuelo hizo todo por el medio”, agregó el hombre que confesó que “la televisión significa todo para él”.

Coco Fernández y Edgardo Borda (Foto: Instagram @fernandezcoco10)

Edgardo sufría la falta de su esposa, pilar fundamental en su carrera. “Desde hace doce años estoy sin Beba. Su muerte fue lo más duro que me pasó en la vida”, le contó en su momento a Julio Lagos. Si ella estuviese conmigo, mi vida sería muy distinta. Viajaríamos, que era algo que a ella le gustaba. Pero me tocó vivir esto. No hay día que no la nombre por algo, siempre estoy con el recuerdo de ella por delante”, agregó.

“Cuando la perdí, me caí un poco. Y después, pensando en mis hijos y en mis nietos, levanté cabeza. Y el trabajo es una gran terapia, no te podés quedar quieto”, explicó Edgardo Borda, que bromeaba sobre los cambios de médicos que hacía. “¡Ya van dos médicos que me atendían que se retiraron!”, dijo.

