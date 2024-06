Virginia Demo miró a cámara en Gran Hermano 2023 y expresó sin filtros su enojo con algunos exparticipante que visitaron la casa, nominaron, y solo pusieron el acento en “Los Originales”.

En esta instancia, ese grupo lo integran Juliana “Furia” Scaglione, Bautista Mascia, Nicolás Grosman, Martín Ku y Emma Vich.

Virginia entró como reemplazo de Carla de Stefano y nunca sintió ser parte de ningún grupo. Y Darío Martínez Corti es considerado uno de los nuevos, porque se sumó al reality estando tres meses avanzado.

Con bronca, Virginia se despachó con dureza en contra de Florencia Cabrera, Florencia Regidor y Rosina Beltrán.

GRAN HERMANO 2023: VIRGINIA DEMO APUNTÓ CONTRA FLORENCIA CABRERA

“Yo te digo a vos Florencia, la primera. No sé el apellido. Estuviste escuchando que de Los Originales nadie te bancaba. ¿Qué grado de chupamedias sos? ¿Por qué tirás ‘aguante Los Originals’? ¿Cuál es el criterio? Estuviste un mes y medio”, dijo Demo, molesta.

GRAN HERMANO 2023: VIRGINIA DEMO, INDIGNADA CON FLORENCIA REGIDOR

“Flor, la última Flor, Regidor, estuvo tres meses. Darío va tres meses. ¿Qué se les cruza por la cabeza para decir que no tenemos los mismos derechos? Me parece de cuarta”, continuó, picante.

Y siguió: “A todos esos que hablan de Los Originals y no Originals, me parecen de cuarta. Todos. Y se lo voy a decir en la jeta”.

“¿Hacer ese tipo de discriminación, de exclusión? Y más a mí que, hasta hace unos días, muchos la careteaban, diciendo ‘sí, te consideramos Originals’. Gracias a Dios, nunca en la re puta vida me la creí. Posta, me parece de cuarta”, sentenció Virginia, dolida.

GRAN HERMANO 2023: VIRGINIA DEMO, MUY DURA CON ROSINA BELTRÁN

Acto seguido, Demo hizo alusión a Rosina, pese a no nombrarla directamente, y comunicó a cámara su decepción con la joven uruguaya.

“Hay una pibita en particular, que siempre le tiré la mejor y siempre la defendí cuando la trataban de boba. Porque yo entendí que no era así, de corazón y con sinceridad, pero ayer haciendo señas a todos los Originals. Me sorprendió”, concluyó Virginia, tras ser excluida en la mayoría de los saludos de los exparticipantes y sin contar con su apoyo en el juego.

