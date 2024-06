Cande Vetrano estuvo en Cortá por Lozano, se mostró emocionada por el hijo que espera con Andrés Gil y contó cómo se imagina como mamá en plena dulce espera de su primer hijo junto a Andrés Gil.

“¿Cómo te imaginas como mamá?”, le preguntó Verónica Lozano y la actriz, que está embarazada de cuatro meses, contestó: “¿Como mamá? Ojalá sea una madre muy piola”.

Cande Vetrano en Cortá por Lozano.

“¿Y eso cómo sería?”, repreguntó la conductora del programa de Telefé y ella contestó: “No guardarme, le tengo un poco de miedo a eso porque no sé cómo me va a pegar”.

CANDE VETRANO, EMOCIONADA POR LA LLEGADA DE SU PRIMER HIJO

Cande Vetrano se mostró súper emocionada en el programa de Vero Lozano al hablar de la llegada de su primer hijo con Andrés Gil.

“Trabajo hace mucho tiempo, capaz que me pega con que no quiero trabajar más... estoy para que la maternidad me interpele, no me quiero hacer la boluda con eso”, confesó.

