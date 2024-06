Una nena de menos de diez años fue al recital de su ídola, Emilia Mernes, con los típicos carteles que las fanáticas de la cantante suelen preparar para levantar mientras cantan y bailan sus temas favoritos.

Sin embargo, la frase que se podía leer en la cartulina, que claramente la pequeña hizo con ayuda de un adulto, indignó a los usuarios de la red social.

“Emi: soy tu fan, por vos me hago un OnlyFans. Soy Mora”, decía la frase con letras rosas en contraste con el papel oscuro. Lo que más indignó es la mención a la plataforma de contenido para adultos, claramente, dedicada a mayores de edad.

LA INDIGNACIÓN DE LOS USUARIOS POR EL CARTEL DE MORA

Los usuarios criticaron a los adultos a cargo de la niña por permitirle llevar ese cartel.

“¿Los padres de la nena dónde están?”, “No esperaba ver esto, la verdad”, “Hay un laburo de décadas que hacer en lo cultural”, “La culpa no es de Emilia, es de la madre de esta criatura” y “Murieron las infancias”, se puede leer en la publicación.

Es importante remarcar que la nena tomó una frase de GTA.mp3, que dice “soy tu fan, por vos me hago un Only Fans, pa’ que todos puedan ver lo rico que me comés”.