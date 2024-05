Finalmente, Tini Stoessel dejó de seguir a su expareja, Rodrigo de Paul, en Instagram. Según Roberto Antolín, hubo algo que hizo estallar de bronca a la cantante, lo que provocó que le diera “unfollow” en la red social.

“Tini lo dejó de seguir a Rodrigo y la gente me pregunta si acá se acabó todo. No, acá no se acabó nada, porque si a vos te da igual Rodrigo no lo dejas de seguir. Ella se ha enfadado con Rodrigo por algo que ocurrió en Ibiza”, reveló Antolín en Mitre Live.

“Ella se ha enfadado con Rodrigo por algo que ocurrió en Ibiza”.

Acto seguido, contó el motivo del supuesto enojo de Tini con Rodrigo. “Recibió información desde Ibiza, una persona le contó una historia que tuvo De Paul allí y eso no le gustó nada. Una persona le dijo que él estaba con amigas allí y se puso como una arpía, ‘que me lo quitan’”, sumó, picante.

ASÍ HABRÍA REACCIONADO TINI AL RUMOR DE QUE RODRIGO SE FUE DE FIESTA EN IBIZA

Antes de cerrar, Roberto habló con firmeza de los supuestos celos que Tini habría sentido al enterarse de que Rodrigo está en otra.

“Tini sintió celos al enterarse de esto y lo deja de seguir a Rodrigo en las redes sociales. Ella sigue enganchada con él y por eso seguían hablando. Lo dejó de seguir y lo bloqueó de WhatsApp”, sentenció con firmeza.