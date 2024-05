Este miércoles, Ailén Bechara visitó a los Socios del espectáculo (eltrece) y allí contó cómo se reconcilió con su marido Agustín Jiménez, lo que les dio pie a los conductores para preguntarle sobre el rol de este como mánager de Rodrigo de Paul y cuál es su relación actual con Tini Stoessel.

En este sentido, Ailén se lavó un poco las manos sobre el tema aduciendo que “lo que sabe no lo puede decir”, aunque luego afirmó que “no sabe nada sobre la fecha en la que se inició el romance de Tini y Rodrigo” y reveló que, además, es “amiga de Cami” Homs.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

En cuanto a Tini Stoessel, Ailén contó que es “divina” y resistió hablar mal del ex de su amiga. “De Paul es ‘copado’”. “Es como nosotros cuando estamos charlando acá”, dijo la modelo para buscar una comparación y aseguró que su marido “no se mete en esos temas puntuales del futbolista”.

“Compartimos una situación que era inevitable, pero no soy cholula, (…) y hay contextos en los que no se da una foto”, contó Bechara sobre su falta de imágenes junto a la cantante; justo antes de que Nancy Duré asegurara que De Paul y Tini se ven “de tanto en tanto”.

“Que Tini y De Paul no, eso ya me lo confirmaron”, la contradijo Paula Varela. “Lo que sí (pasa es que), él ya está con alguien. No sé si la va a blanquear. Ella es española, están enganchados”, aseguró.

“Ahora, cuando sea la Copa América, tal vez… ya hay unos pasajes que están emitidos para parte de la familia y tal vez ahí podemos empezar a ver la cara y la blanquea”, adelantó la periodista sobre la posibilidad de ponerle un rostro al nuevo amor del volante de la Selección Argentina.

