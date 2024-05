Muy contenta por su nuevo y apasionado noviazgo, La Joaqui le dio la bienvenida a esta etapa en pareja animándose a un radical cambio de look que mostró orgullosa en Instagram.

La cantante dejó atrás su cabello larguísimo, mitad pelirrojo y mitad morocho, que le llegaba hasta casi la cintura. Además de habérselo cortado, se lo tiñó de otros dos colores.

En esta oportunidad, La Joaqui se cortó el cabello hasta la altura de los hombros; abandono el desmechado para animarse al corte recto. Además, volvió a su color, el morocho, pero se hizo mechas platinadas; dos adelante y dos atrás que contrastan con la base oscura.

LA JOAQUI REVELÓ SU TÁCTICA INFALIBLE PARA LEVANTARSE A LUCK RA

Tras dar varios detalles de su incipiente relación, la cantante reveló que salieron varias veces antes de concretar su vínculo. Luck ra la invitaba a lugares públicos, en los cuales era difícil que sucediera algo entre ellos.

“Él me invitaba a lugares llenos de gente y me daba pánico social. Me gustaba tanto que no iba. Hasta que un día me dejó de invitar. Me invitó como a cuatro planes, pero no eran citas. Entonces, le decía que no”, contó la cantante.

Hasta que La Joaqui tomó coraje y en la última cita, luego de ver dos películas en su casa sin que pasara nada, lo apuró: “Nos fuimos a dormir y le dije ‘me gusta dormir en tanga’. Y es mentira, me gusta dormir con pijama. Y así fue”.