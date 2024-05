La Joaqui, cantante de RKT, volvió al programa de Nico Occhiato, a un mes de confesar su primer enamoramiento en Nadie Dice Nada.

En una reveladora entrevista, compartió detalles íntimos sobre su relación con Luck Ra, cantante de cuarteto.

“Estoy muy bien, re feliz y re enamorada. Me llevo re bien”, afirmó sin reservas La Joaqui, mostrando su entusiasmo por esta nueva etapa de su vida amorosa.

LA JOAQUI REVELÓ SU TÁCTICA INFALIBLE PARA LEVANTARSE A LUCK RA

Tras dar varios detalles de su incipiente relación, la cantante reveló que salieron varias veces antes de concretar su vínculo. Luck ra la invitaba a lugares públicos, en los cuales era difícil que sucediera algo entre ellos.

“Él me invitaba a lugares llenos de gente y me daba pánico social. Me gustaba tanto que no iba. Hasta que un día me dejó de invitar. Me invitó como a cuatro planes, pero no eran citas. Entonces, le decía que no”, contó la cantante.

“Nos fuimos a dormir y le dije ‘me gusta dormir en tanga’. Y es mentira, me gusta dormir con pijama. Y así fue”.

Hasta que La Joaqui tomó coraje y en la última cita, luego de ver dos películas en su casa sin que pasara nada, lo apuró: “Nos fuimos a dormir y le dije ‘me gusta dormir en tanga’. Y es mentira, me gusta dormir con pijama. Y así fue”. ¡Bien por ella!

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.