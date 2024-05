Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, no ingresará a la casa según anunciaban distintas versiones. Laura Ubfal desmintió la entrada del Primo a la actual edición del reality.

“La producción de #GranHermano nunca habló con #Marcos para que entre al reality de esta edición. Eso es todo”, escribió la periodista en su cuenta de X.

Enseguida, su posteo recibió una gran cantidad de respuestas. “Entonces lo que le ofrecieron dólares para entrar es mentira? Igual supongo que en la final si entrará por un día con Nacho y Julieta”, dijo un usuario. “ESO MISMO DIJISTE DE COTI LAU Y LA TUVIMOS QUE FUMARLA UN MES CASI”, agregó otro.

LAURA UBFAL DIJO QUE MARCOS GINOCCHIO NO ENTRARÁ A GRAN HERMANO

La desmentida de Laura Ubfal en X.

¿QUÉ DIJO LA CHINA SUÁREZ SOBRE MARCOS GINOCCHIO?

El rumor de romance entre la China y Marcos Ginocchio resurgió cuando ella compartió en Instagram una foto de él descansando, recostado en un sillón tras una tarde juntos.

La aclaración sobre la foto de Marcos Ginocchio que publicó la China Suárez (Foto: @Instagram)

Para que no quedaran dudas, China aclaró cuál es su vínculo con Marcos.

“¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean AMIGOS? Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es BUENO de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”, sentenció, sin filtro.