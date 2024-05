A fines del año pasado, los rumores de romance entre China Suárez y Marcos Ginocchio comenzaron a sonar tibiamente al mostrarse súper cómplices en viajes laborales y en planes personales. Sin embargo, ambos dejaron en claro que el vínculo que los une es de amistad.

Cada uno por su lado en el plano amoroso, la actriz y cantante se vio en la necesidad de volver a aclarar la relación que la une al ganador de Gran Hermano 2023 tras subir a Instagram Stories una foto del salteño, durmiendo.

“Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean AMIGOS”, escribió la China, quien está viviendo un romance bajo perfil con Lauty Gram.

Y agregó: “Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz de gente así”.

CHINA SUÁREZ FILMÓ A MARCOS GINOCCHIO TOCANDO EL PIANO Y ÉL LO SUBIÓ A REDES

Haciendo oídos sordos al qué dirán, y tras las tremendas críticas que cosechó la China por subir una imagen íntima suya, Marcos Ginocchio publicó un video que la misma actriz registró ¡y lo subió a Instagram!

En las imágenes se lo ve al ganador de Gran Hermano 2023 tocando el piano con Caro Nolte, amiga de Suárez y representante de ambos, en el que también se escuchan las voces de los hijos menores de la China y a la propia artista hablando.

“¡Muy bien!”, expresó la China, luego de oír a Marcos tocando unas notas en el piano. La imagen de Suárez no salió en el clip, pero sí su voz y la de sus niños, lo que dejó a la vista de todos el momento compartido con Ginocchio y Nolte.

