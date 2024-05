China Suárez y Lauty Gram nunca confirmaron su romance en palabras, pero es vox populi que están juntos desde hace casi un año.

Después de un aparente impasse en el que la pareja se distanció, volvieron los likes en redes y los indicios de que están juntos, aunque hasta el momento no había habido una prueba tan contundente como esta.

Se trata de una postal que el cantante publicó en sus stories de Instagram, en la que se la puede ver a la actriz y también cantante descansando en sus brazos, apenas tapada por las sábanas.

La imagen está acompañada por la canción “Más rica que ayer”, de Anuel AA, Mambo Kingz y DJ Luian.

Por: Estefania Lisi

QUÉ DICE LA LETRA DE MÁS RICA QUE AYER, LA CANCIÓN QUE LAUTY GRAM LE DEDICÓ A CHINA SUÁREZ EN REDES

La canción que le dedicó Lauty Gram a China Suárez en la story que publicó en su Instagram es bastante sexual.

Acá te compartimos parte de la letra:

La baby me envió una foto

Me dice que esto quede entre nosotro’ (oh, oh, oh, oh, oh)Y muchos corazone’ roto’

¿Será que el novio la dejó? (Oh, oh, oh, oh, oh, oh), woh

Siempre me busca (uah)

Cuando él le pelea (uah)

Él la hizo cambiar(Uah, uah)

Bebecita, estás más rica que ayer (rica que ayer)

Qué bueno fue volverte a ver (volverte a ver)

Se ve que no te sabe querer (-er)

Conmigo te ve’ mejor que con él

Bebecita, estás más rica que ayer (rica que ayer)

Te lo juré que me volvería’ a ver (uah)

Se ve que no te sabe querer (oh, oh, oh, oh, oh)

Conmigo te ve’ mejor que con él, yeah

Él no te ama como yo y tú lo sabe’ (tú lo sabe’)

Estoy orando que esa relación se acabe (se acabe)

Baby, mientras tanto ‘toy rulay en calle (calle)

Esperando que te escape’ y me llame’ (me llame’)

Baby, te puso en mi contra, estás celosa (celosa)

Te dejaste de esa lengua venenosa (venenosa)

Mami, tú y yo somo’ frikis, otra cosa (otra cosa)

Él no te lo mete con juguetes ni esposa’ (-posa’)

Tus punto’ débile’ yo los conozco (-nozco)

Te lambo el cuello (cuello)

Te beso el toto (toto)

En cuatro te pongo (pongo)

Y te lo meto completo bien hondo

Y te viene’ a chorro’

