A semanas de convertirse en papa por primera vez junto a Nicole Neumann, Manu Urcera brindó una divertida entrevista al Pollo Álvarez, y en este sentido reveló jugosas intimidades de su pareja como por qué no tienen sexo los fines de semana.

Todo comenzó cuando el Pollo le preguntó qué es lo que menos disfruta del sexo, a lo que Manu contestó que “el final”, y eso dio pie a otras preguntas íntimas cómo cuántos días hacía que no tenía intimidada, a lo que el polito aseguró que “cero”.

Tras asegurar que “se puede” tener intimidad con siete meses de embarazo, Manu confesó que los fines de semana “no pasa nada” porque “se va a las carreras” en las que tan bien se desempeña. “Hay veces que no, porque llegás cansado, qué sé yo...”, señaló para la entrevista que le brindó a Infobae.

NICOLE NEUMANN REVELÓ EL MAYOR MIEDO DE JOSÉ MANUEL URCERA ANTE EL NACIMIENTO DE SU BEBÉ

La recta final del embarazo de Nicole Neumann la mantiene radiante como siempre, aunque un tanto preocupada por cómo José Manuel Urcera se comportará en los momentos clave de la crianza del varón.

“Complicado no, pero pesadito. Los últimos meses, ya me cuesta todo”, describió Nicole los seis meses de gestación ante Socios del Espectáculo, antes de aclarar que trabajará hasta que el cuerpo se “lo permita.

Entonces, explicó por qué no revela cómo se llamará el niño: “Siempre me olvido de preguntarle a Manu si lo quiere decir o no. Es como que ahora no me siento la primeriza, el primerizo es él. Por eso digo que me gusta que el termine de elegir el nombre entre los que nos gustan. Que él lo cuente cuando quiera”.

