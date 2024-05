Esta semana, Julieta Poggio pasó por Te Pido Mildis, el programa de streaming que comanda su hermana Lola junto a Juan Otero, Sabrina Cortez, Nicolás Peralta y Sol Ulloa, y confirmó que está en una relación amorosa abierta.

Luego de su conflictiva separación de Luca Bardelli y del romance fallido con Marcos Ginocchio, la ex Gran Hermano 2022 apostó a un vínculo sin etiquetas y poliamoroso.

“Me cambió mucho la cabeza, me hizo un click. Tener una relación abierta es poder hacer todo lo que querés estado de novia. Por ejemplo, ‘pollerear’, tener una persona que te habla siempre, que está ahí para vos, que te escucha, y al mismo tiempo estar soltera”, dijo Poggio.

“¿Y si todo eso lo hace el otro?”, le retrucó Juan Otero. Sin filtros, Julieta le respondió: “¡Me chupa un huevo! Te juro. Estoy tan segura de mí misma, y a él le pasa lo mismo, que sé que a él no le va a gustar nadie más que yo”.

Atenta a las palabras de la bailarina, la ex GH 2023 Sabrina Cortez expresó: “Entonces, ¿hay alguien?”. Y Julieta asintió: “Sí, sí. No es que ya lo llevé con mi familia, pero sí… Es una relación en la que cuando estamos es súper intenso y después ya está, cada uno su vida”.

Analizando estas nuevas formas de llevar adelante los vínculos, el hijo de Flor Peña, figura que hizo popular el término “poliamor”, comentó: “Yo siento que, si estás en una pareja abierta y salís con 3, con 4 o con 5, y uno ya te cambia algo de lo que sentís por tu pareja, ahí hay algo que está mal”.

Y Poggio concordó: “Ese es el pacto. Por ahora no me pasó, igual”.

Antes de cerrar el tema, Julieta respondió si charlan con su actual “novio” con quiénes están: “No se miente, pero no le informo. Si me pregunta, sí. A mí me encanta hablar las cosas. Ya no soy más celosa”.

QUIÉN ES EL HOMBRE CON EL QUE JULIETA POGGIO TIENE UNA RELACIÓN ABIERTA

La semana pasada, Pochi de Gossipeame sacó a la luz fotos de Julieta Poggio con Joaquín Codes, mendocino y Licenciado en Comercio Internacional con el que la ex GH 2022 estaría manteniendo un romance.

“Joaquín Codes es el que está al lado de ella, de remera negra, es de Mendoza y vino acá a visitarla. Ella en su momento me dijo que no pasaba nada, pero las fotos hablan”, dijo la panelista de Empezar el Día por Ciudad Magazine.

