La información sobre la internación de Antonio Gasalla (83) en el sanatorio Otamendi puso en alerta sus admiradores, y su hermano aclaró la situación ante las especulaciones y la incertidumbre.

“Hace unos días que fue internado. Él estaba en un lugar especial para lo que tiene (N del R: Alzheimer), empezó a estar con problemas respiratorios y entonces hubo que trasladarlo a una clínica”, arrancó Carlos Gasalla.

En una nota con A la Tarde enfatizó que “está atendido” y que “no es gravísimo, pero hay que atenderlo.

“Él puede respirar por sus propios medios en este momento”, tranquilizó.

“Tiene algunos problemas pulmonares y tiene problemas de otras cosas que él viene arrastrando de antes y que cuando fue internado primitivamente ante la revisación general le aparecieron cosas que él no se trataba”, continuó.

Antonio Gasalla.

LOS PROBLEMAS QUE ANTONIO GASALLA HABÍA DESATENDIDO

“Antonio tiene un problema de úlceras que no se ha tratado. Y tiene un problema de esófago que no se ha tratado. Es una cosa crónica que se puedeatenuar, pero la van manejando. Cuando eso se inflama se pasa al pulmón cosas que no tienen que ir al pulmón y ahí viene la infección”.

En ese punto, precisó: “Volvió a comer por sus propios medios, pero la comida se aspira al pulmón. Entonces, el alimento hay que dárselo por otro lado”.

Antonio Gasalla recibió su Martín Fierro desde su internación.

“Lo que está teniendo ahora es un tema físico. El otro problema está siendo tratado y todo, pero ya es un tema irreversible”, lamentó

Al final, el hermano de Antonio Gasalla concluyó: “El problema cognitivo no le deja ubicarse. No extraña nada. Yo diría que es muy poco consiente de dónde está”.

