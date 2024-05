Verónica Llinás llegó su gira teatral a Uruguay el pasado fin de semana con gran éxito ya que logró concretar varias funciones de Antígona en el baño, antes de ser internada debido a un cuadro respiratorio agravado por fiebre alta, según contó Ana Laura Román.

En El impertinente, Román recordó que la actriz “el fin de semana se estuvo presentando en Uruguay Antígona en el Baño, en el Teatro Metro, con Darío Lopilato y Héctor Díaz” y que “empezó con fiebre ya el domingo”.

Verónica Llinás

“En este momento se encuentra internada en Montevideo sin poder hacer las funciones porque tenían seis más previstas de acá al fin de semana que viene, todo el interior de Uruguay”, explicó la periodista.

POR QUÉ VERÓNICA LLINÁS FUE INTERNADA EN URUGUAY

“La verdad es que le subió bastante la fiebre”, contó Ana Laura, y agregó: “Hay que decir que me comentaban que hacía mucho frío en el teatro y me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y me dice que ella está con un cuadro respiratorio”.

“Los médicos decidieron dejarla en observación por prevención”, agregó la periodista, que negó que sea una neumonía como la que afectó a Pablo Alarcón en la última semana. “No me pasa el diagnóstico, solamente me dice que está estable”, explicó.

Verónica Llinás

“Pero tenía muchísima fiebre, volaba de fiebre. Y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que está internada en Montevideo Verónica Linares y tuvo que suspender funciones”, cerró la panelista.

