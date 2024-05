Antes de cerrar con el programa, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares (los conductores de Socios del Espectáculo, que se transmite por eltrece) hablaron del feliz casamiento de Jimena Cyrulnik con su pareja, Facundo, tras cuatro años de relación.

“Se casó Jimena Cyrulnik. Lo mostraron los chicos de Secretos Verdaderos (el programa que lidera Luis Ventura por América) Ella está hace bastante con él, divina”, comenzó diciendo Lussich al aire, mientras al aire se veían algunas postales de la unión civil.

“Ella está súper enamorada. Durante mucho tiempo, Jimena estaba en esta relación después de separarse del padre de sus hijos (Lucas Kirby, con quien tiene a sus hijos Calder y Tyron), con quien terminó en muy buenos términos”, agregó Mariana Brey.

Y cerró: “Jimena no quería mostrar a su pareja porque él no es del medio, no tiene nada que ver. Lo mostraba siempre con un casco, porque anda en moto y no veíamos su cara hasta que un día decidió blanquearlo. Esto no fue hace mucho, era más o menos un año”, agregó.

"Jimena está súper enamorada. Durante mucho tiempo, Jimena estaba en esta relación después de separarse del padre de sus hijos (Lucas Kirby, con quien tiene a sus hijos Calder y Tyron), con quien terminó en muy buenos términos".

JIMENA CYRULNIK MOSTRÓ POR PRIMERA VEZ EL ROSTRO DE SU NOVIO Y LE DECLARÓ SU AMOR

Jimena Cyrulnik, que tiene una excelente relación con su ex, Lucas Kirby, se mostró muy enamorada de su novio en sus redes sociales, en marzo de 2022.

Si bien había contado que su pareja se lleva súper con su ex, y hasta viajaron los tres juntos, esta vez se fue de vacaciones únicamente con su misterioso novio.

¿Por qué misterioso? Aunque se muestra muy enamorada de él, se había negado a dar su nombre y a mostrar su rostro por “respeto” a su bajísimo perfil: “Con vos a todos lados. Ay, cómo te amo”, le había dedicado Jime a su pareja, con quien está hace más de dos años.