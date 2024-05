En medio de los nervios por conocer quién sería el nuevo ganador de Los 8 escalones, el programa que conduce Guido Kaczka por eltrece, Nicole Neumann compartió sus secretos de belleza para salir bien en las producciones.

“Tengo mi perfil favorito que es el derecho, del otro no me pueden sacar. Todo de acá, yo siempre miro para allá (mueve la cabeza para que le quede el rostro del perfil que le gusta), te juro”, comenzó diciendo la modelo.

Foto: Captura (eltrece)

Allí, luego de que el presentador avalara sus palabras, Nicole siguió, divertida: “´¿Viste? Lo tengo re estudiado”, lanzó. Y añadió: “Y después, cuando no hay luz de frente y sí de arriba, te marca como la ojera y queda feo. Ahí le digo ‘si hay luz de arriba, no’”.

“Yo canalizo en el trabajo. Me dan vergüenza las fotos personales, como en un cumpleaños, ahí me da más vergüenza. Si me dicen desfilá, ni loca. Ahora, si me subís a una pasarela te desfilo que sea. ¡Es rarísimo lo que me pasa! Frente a cámara me suelto porque tengo la excusa del trabajo”, cerró la top, sincera.

“Cuando no hay luz de frente y sí de arriba, te marca como la ojera y queda feo. Ahí le digo ‘si hay luz de arriba, no’”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL SINCERICIDIO DE MANU URCERA SOBRE CÓMO SE IMAGINA COMO PAPÁ CUANDO NAZCA SU BEBÉ CON NICOLE NEUMANN

En medio de la felicidad que vive desde que supo que espera a su primer hijo junto a Nicole Neumann (que ya tiene a Allegra, Indiana y Sienna, frutos de su anterior relación con Fabián Cubero), Manu Urcera contó cómo se imagina cómo padre.

“¿Vos considerás que vas a ser un papá como miedoso, cuidadoso, baboso? ¿Qué papá crees que vas a ser?”, fue la consulta que le hizo el Pollo Álvarez, quien entrevistó al piloto de carreras para Poco correctos, el programa que conduce junto al Chino Leunis por eltrece.

(Foto: Instagram /nikitaneumannoficial)

Fue entonces que Manu, que espera a que nazca el bebé a mediados de junio próximo- se sinceró: “Lo miro a mi papá cuando yo era chico y no sé si me animo a darle todas las libertades que me dio, como a los cuatro años subirme una moto”.

“Me da cosa, pero me gustaría ser como fue mi papá conmigo”, cerró, dejando en claro que también desea continuar el legado de la crianza que recibió cuando era un niño y que espera seguir con su hijo.