La historia de amor de Zaira Nara con Facundo Pieres estuvo signada por la polémica con Paula Chaves, pero además por cómo fueron los inicios de la relación, y la hermana menor de Wanda Nara reveló la actitud clave del polista para enamorarla.

“Tuvo mucha paciencia”, aseguró la conductora en una entrevista con Rumis.

Y justificó en comunicación con La Casa enfatizó: “Eso para mí fue muy importante porque necesito que estén recontra seguros”.

Zaira Nara y Facundo Pieres.

“A mí no me gusta el touch and go (N del R: toco y me voy). Nunca me gustó, ni cuando era chiquita, ni nada”.

“Yo necesito que realmente va a ser una relación para algo, sino prefiero estar sola. No es que cuando estoy soltera me divierte salir una noche. Si no me encanta prefiero quedarme en mi casa con mis hijos comiendo fideítos con queso y so feliz”, continuó.

Zaira Nara y Facundo Pieres en Punta del Este.

Así fue que la determinación y las serias intenciones de Facundo Pieres derritieron a Zaira Nara: “No es que me divierte tener una cita porque me divierte chonguear. O me encanta, o estoy sola”.

QUÉ DIJO ZAIRA NARA SOBRE LOS HOMBRES ROMÁNTICOS

“Yo soy romántica y me gustan que también sean románticos conmigo”, afirmó la conductora de Zaira en tu casa.

Y remató: “Me gustan las sorpresas, los detalles”, aunque siempre consultando a una amiga o a Wanda Nara sobre qué le sería ideal.

“Que me compren el chocolate que me gusta, porque esas pavadas me dan vuelta. Soy muy fácil”, cerró Zaira Nara.