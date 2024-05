Un tropezón en la madrugada de Alberto Cormillot (85) sacó del sueño a Estefanía Pasquini (38) para sumergirla en una pesadilla, ya que el padre de Emilio (2 años y medio) terminó internado de urgencia.

Tranquila, la nutricionista contó en Cuestión de Peso cómo fue el “accidente doméstico” que le provocó la fractura de tres costillas al médico.

“Él se despertó a las cuatro de la mañana como todos los días para ir a la radio y se ve que cerca de la cama habrán quedado los autitos, algo de Emilio, pisó eso se cayó, se dio contra la punta de una cómoda y se rompió tres costillas”.

QUÉ DIJO ALBERTO CORMILLOT TRAS SU ACCIDENTE

Sobre el final del reality saludable, Alberto Cormillot explicó: “La oscuridad y un carrito de Emilio, que no estaba previsto, me jugaron una mala pasada y me caí. Me golpeé fuerte y me fracturé tres costillas”.

Luego se resignó: “Cuando tenés las costillas rotas, en la inmensa mayoría de los casos, lo único que podés hacer es moverte menos y esperar que el dolor se vaya, porque no se puede enyesar como un brazo o como una pierna o como un dedo”.

“Estoy sin dolor porque estoy acá en el Sanatorio Finochieto, estoy con una analgesia por vena, porque dicen, si te vas a tu casa, te vas a empezar a tomar los anti inflamatorios y te van a romper el estómago”, continuó.

En ese punto, Cormillot reconoció que se salvó: “Doy gracias a Dios que fue solo rotura de costilla porque el golpe fue muy fuerte y justo contra una punta que era de madera bastante dura, por cierto. Mucho no grité, pero se despertó Estefanía y muy de a poco pude empezar a moverme”.

Al final, Alberto Cormillot descartó que su accidente haya sido después de tener relaciones íntimas con Estefanía Pasquini: “La porquería había sido el sábado a la noche”.

