El regreso de Cuestión de Peso en eltrece con la conducción de Mario Massaccesi se coronó con la inesperada presencia de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, que sorprendió a su papá al aire.

“Nos vamos, nos estamos yendo. Sí, nos vamos a ir con esta imagen porque quiero decir esto, este es el programa más saludable de la televisión argentina”, anunció el conductor.

Y añadió: “Nos encanta la vida y, si de vida se trata, nos vamos con esta imagen, Emilio, el cormillotito, chau, ¡hasta mañana!”, exclamó el conductor.

Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini y el hijo de ambos.

Mientras Mario despedía a los televidentes, la cámara enfocaba al pequeño, quien en septiembre cumplirá tres años, riéndose a carcajadas “a upa” de su mamá y muy cerquita de su papá, mientras los tres, muy felices, aplaudían en familia. ¡Está enorme!

Estefanía Pasquini y Emilio Cormillot.

ALBERTO CORMILLOT HABLÓ DE SU SALUD TRAS HABER ESTADO INTERNADO

A principios de enero, el nutricionista Alberto Cormillot fue internado de urgencia por un cuadro de “deshidratación”.

“La verdad es que lo que tuve fue una gastroenteritis, no sé si merecía tanta repercusión. Pero previamente a la gastroenteritis había tenido una lesión en la boca, un afta, que no terminaba de curarse, por lo cual no tomaba líquido porque me dolía mucho”, reveló en su programa radial.

“Me internaron y, finalmente, en un día y medio estuve mejor. Me atendieron muy bien, fenómeno, y después ya estaba bien”, cerró Alberto.