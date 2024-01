Alberto Cormillot fue dado de alta tras haber sido internado de urgencia por un cuadro de deshidratación. Ya en su casa, compartió las fotos más lindas en la piscina, enseñándole a nadar a su hijo, Emiilo, que tiene dos años y le encanta jugar en el agua con su papá.

“Fuimos a un espectáculo en la Rural; Emilio se divirtió bastante con algunas partes y después tuvimos clase de natación el sábado. Hoy estuvimos en casa haciendo descanso: pileta, sol, juegos, charlas, música de fondo y mucha lectura completa de los diarios”, reveló el nutricionista en diálogo con Teleshow.

En las imágenes, se puede ver a Alberto junto a su hijo en la piscina, que se sostiene gracias a él, al profesor y a un “flota-flota”; intentando enseñarle al pequeño a flotar solito, aunque siempre supervisado por los mayores. ¡Firme junto a él!

ALBERTO CORMILLOT HABLÓ DE SU SALUD TRAS HABER ESTADO INTERNADO

En este contexto, el nutricionista contó cómo se siente tras haber sido internado de urgencia por un cuadro de “deshidratación”.

“La verdad es que lo que tuve fue una gastroenteritis, no sé si merecía tanta repercusión. Pero previamente a la gastroenteritis había tenido una lesión en la boca, un afta, que no terminaba de curarse, por lo cual no tomaba líquido porque me dolía mucho”, reveló en su programa radial.

“Me internaron y, finalmente, en un día y medio estuve mejor. Me atendieron muy bien, fenómeno, y después ya estaba bien”, cerró Alberto, ya dado de alta, y siempre positivo.