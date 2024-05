La actitud que tuvieron Delfina Chaves y Nicolás Furtado con la prensa en la alfombra roja de Felices los 6 para muchos resultó despectiva, y la cuñada de Pedro Alfonso explicó por qué no se detuvo a dar entrevistas.

“Estábamos tarde también, teníamos que ver los primeros capítulos. Yo estaba también como mucho en un estado mental, un poco estaba con un poco de ansiedad y un poco asustada y sentía que nada, no estaba fuerte para ciertas preguntas para hacerme sentir incómoda”, aclaró la actriz en una nota con Socios del Espectáculo.

“Intentan ponerte en jaque y se naturalizan ciertas cosas que yo no me quiero sentir incómoda, entonces prefiero... (No hablar). Bueno, lo lamento mucho. Me da bastante miedo, ¿eh? Porque hay ciertos medios que tienen como mucho veneno”, continuó.

“¿Por qué tengo que yo opinar de cosas que no tienen nada que ver conmigo? Me preguntan por mi familia o qué pensás de... Y hay ciertas veces que no tenés ganas, de verdad, se naturalizan cosas que decís, ‘che, ¿por qué me tengo que sentir incómoda y que me agarre ansiedad en la mitad de una nota?’”, planteó.

“¿Por qué me tengo que sentir incómoda y que me agarre ansiedad en la mitad de una nota?’”, planteó”

“Yo a veces no me quiero exponer a tener que responder por otra persona, porque eso es un chisme y yo no hago chisme. Yo no hago chisme”.

LA REACCIÓN DE DELFINA CHAVES A LAS CRÍTICAS DE LOS PERIODISTAS

De todas formas, Delfina Chaves se mostró abierta a recibir críticas por sus modos: “Cada uno tiene libertad de decir lo que quiera, no pretendo que todo el mundo me quiera ni que todo el mundo piense buenas cosas de mí, cada uno tiene la libertad de pensar lo que quiera y está bien”.

Por otra parte, diferenció a los periodistas con los que habló para promocionar su ficción: “Yo hablé, hice prensa, muchísima ese día, para todos los medios. Estuve sentada un día entero”.