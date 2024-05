Florencia Peña sorprendió al dar llamativos detalles sobre su vida sexual con su marido, Ramiro Ponce de León. Reflexiva y picante, reveló de qué manera fueron cambiando sus encuentros íntimos con su pareja durante estos últimos años juntos.

“Con Ramiro estamos juntos hace 11 años y fuimos pasando por muchas etapas; viviendo lejos, no viviendo lejos, un hijo...”, contó en diálogo con Infobae, antes de remarcar que “el sexo también es un laburo”.

“Soy una mina recontramil sexual y él es un tipo también muy sexual, pero el sexo se va poniendo en distintos lugares a lo largo de la vida. Me di cuenta de que a veces hay que sobrepasar el cansancio...”, expresó Flor, remarcando que hay que “jugar” más.

EL REPROCHE SEXUAL DE FLOR A SU MARIDO

Antes de cerrar, Flor contó una anécdota para explicar su punto con respecto a que de vez en cuando hay que ponerse creativos en la cama.

“A mí me gusta jugar... Jugar incluye disfrazarnos”.

“El otro día le pregunté ‘¿hace cuánto que no jugamos?’ Y él me dijo ‘trancu...’. Porque yo antes medio que lo obligaba... A mí me gusta jugar... Jugar incluye disfrazarnos. Y ahora bueno, nos da un poco cringe, como diría mi hijo Juan”, cerró Flor, entre risas, siempre divertida.