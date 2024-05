A tres años de la muerte de Diego Maradona, la pareja y abogado de Verónica Ojeda, Mario Baudry, asistió a Socios del Espectáculo para hablar del juicio por el fallecimiento del Diez. En este contexto, reveló cómo es la tierna relación de Gianinna Maradona con su hermano Dieguito Fernando puertas para adentro.

“¿Y las hermanas le dan bola o no?”, quiso saber Rodrigo Lussich. “Habla con Gianinna, que llama. Y con Jana”, le respondió el letrado. “Siempre Gianinna tuvo mucha cercanía”, comentó Paula Varela, panelista del programa, puntapié para que Mario diera detalles sobre esta cercana relación.

“Gianinna, hasta en los momentos de máxima pelea familiar, internas que no tenían nada que ver con plata, nada que ver con eso, como toda familia, lo que pasa es que lo de los Maradona sale afuera, Gianinna siempre llamó”, reconoció Baudry, contundente.

BAUDRY REVELÓ QUE DALMA MARADONA NO TIENE RELACIÓN CON DIEGUITO FERNANDO

Antes de cerrar, el letrado diferenció a Dalma de Gianinna por cómo se maneja con Dieguito.

“Dalma no tiene relación con Dieguito, pero no tiene por qué tenerla, porque yo creo que son etapas de la vida que se dan solas. Cuando Dieguito tenga 15 años, que Verónica ya no esté y yo ya no esté representándolo, se van a comunicar solos”, sentenció, con firmeza.